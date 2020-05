Foot - Mercato - ASSE

EXCLU - Mercato - ASSE : Rennes a dégainé 12 millions pour Bouanga !

Publié le 26 mai 2020 à 13h00 par La rédaction

Sur les tablettes du Stade Rennais, Denis Bouanga a vu les Bretons dégainer une première offre. Un premier assaut dans ce dossier qui n’est pas terminé…

Dans la jolie short-list de Florian Maurice, nouveau responsable du recrutement du Stade Rennais, le nom de Denis Bouanga est en très haute position. Déjà chassé par les Bretons lorsqu’il a explosé sous les couleurs du Nîmes Olympique, le Gabonais est une priorité du recrutement à venir. Et comme révélé par Foot Mercato , Rennes a dégainé une première offre pour le transfert de Denis Bouanga, attaquant de l’AS Saint-Etienne.

Everton et le Betis Séville sont là

Selon nos informations, Rennes a proposé un montant de 12 millions d’euros à l’AS Saint-Etienne pour Denis Bouanga. Une offre insuffisante puisque les Verts veulent au minimum 15 millions d’euros. Après avoir dépensé 5 millions d’euros l’été dernier, les dirigeants stéphanois souhaitent faire une belle plus-value dans ce dossier. Et si Claude Puel insiste pour conserver Bouanga, l’ASSE ne peut pas se permettre de laisser une opportunité à 15 millions d’euros lui passer sous le nez. Les finances du club ne sont pas au mieux et les Verts ont besoin de faire entrer de l’argent. Mais Rennes n’est pas seul sur le coup. Everton et le Betis Séville sont récemment venus aux renseignements pour Denis Bouanga, avec l’intention de bouger par la suite…