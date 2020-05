Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Une première grosse offre pour Denis Bouanga !

Publié le 26 mai 2020 à 10h15 par A.M.

Meilleur joueur de l'AS Saint-Etienne cette saison, Denis Bouanga possède l'une des valeurs marchandes les plus importantes de l'effectif de Claude Puel. Une situation qui en fait un joueur disponible sur le marché. Et le Stade Rennais aurait dégainé une première offre.

Du côté de l'AS Saint-Etienne, il n'est pas difficile de désigner le meilleur joueur d'une saison bien triste. Meilleur buteur et meilleur passeur des Verts en Ligue 1 avec dix réalisations et trois passes décisives, Denis Bouanga a effectivement réaliser une première saison très convaincante dans le Forez. A tel point que Claude Puel souhaite en faire l'un de ses hommes forts pour la saison prochaine. « C'est avec ce type de joueurs (Bouanga et Fofana, NDLR) que le club peut continuer à se projeter dans le futur. On fera donc tout pour garder nos meilleurs joueurs », confiait même récemment l'entraîneur de l'ASSE à L'Equipe . Toutefois, Roland Romeyer ne l'entend pas de cette oreille et pourrait accepter de laisser partir Denis Bouanga, qui possède une importante valeur marchande, dans le but d'assainir des finances lourdement impactées par la crise du Covid-19. Et comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le Stade Rennais pourrait bien se jeter sur l'occasion.

Première offre de Rennes pour Bouanga