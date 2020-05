Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ousmane Dembélé vers un destin à la Coutinho ?

Publié le 26 mai 2020 à 9h30 par Th.B.

N’apportant pas satisfaction malgré le grand investissement du FC Barcelone, Ousmane Dembélé devrait quitter le Barça cet été sous la forme d’un prêt payant.

À l’été 2017, le FC Barcelone perdait Neymar parti au PSG et recrutait dans les ultimes heures du mercato Ousmane Dembélé. Ayant réalisé une saison prometteuse avec le Borussia Dortmund en Bundesliga, le désormais champion du monde tricolore était pressenti pour combler le vide laissé par Neymar. À cause de constantes gênes physiques, l’international français ne cesse d’être éloigné des terrains. Pour pallier ce problème, le Barça a recruté Philippe Coutinho quelques mois plus tard, mais a connu le même résultat avec le Brésilien qui a été prêté pour l’intégralité de la saison au Bayern Munich. Et alors que Karl-Heinz Rummenigge, président du conseil d’administration du Bayern, a récemment révélé qu’il n’avait pas levé l’option d’achat à temps, Philippe Coutinho devrait sauf énorme rebondissement revenir au Barça cet été. L’expérience de Coutinho aurait cependant donné des idées au FC Barcelone.

Ousmane Dembélé sur le départ