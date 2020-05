Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Que va faire Edinson Cavani cet été ?

Publié le 26 mai 2020 à 8h00 par La rédaction

En fin de contrat cet été, Edinson Cavani pourrait quitter le PSG dans les prochaines semaines. Selon vous, que fera l'international uruguayen lors du mercato ? C'est notre sondage du jour !

Recruté par Leonardo en 2013 juste avant son départ, Edinson Cavani s'est depuis imposé comme une légende du Paris Saint-Germain. En sept saisons, l'international uruguayen est entré dans le cœur des supporters et est devenu le meilleur buteur de l'histoire du club avec 200 réalisations en 301 apparitions sous le maillot rouge et bleu. Mais toutes les belles histoires ont une fin. Sous contrat jusqu'à la fin de la saison, Edinson Cavani pourrait quitter le PSG, et plusieurs clubs seraient à l'affût pour le récupérer.

L'inter, l'Atlético... ou le PSG pour Cavani ?