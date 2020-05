Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les chiffres XXL de l’opération Icardi sont déjà dévoilés !

Publié le 26 mai 2020 à 11h30 par G.d.S.S.

De plus en plus proche d’un transfert définitif vers le PSG, Mauro Icardi devrait donc prochainement fixer son avenir au Parc des Princes à en croire les dernières tendances. Et Leonardo aurait réussi à négocier un prix avec l’Inter Milan…

Attiré par le PSG l’été dernier sous la forme d’un prêt avec une option d’achat de 70M€, Mauro Icardi appartient toujours officiellement à l’Inter Milan. D’ailleurs, ces derniers mois, les spéculations n’ont pas manqué sur l’avenir très incertain du buteur argentin, notamment puisque la Juventus souhaiterait absolument le recruter. Le plan de la Vieille Dame semble simple : négocier avec le PSG une fois que l’option d’achat était levée par Leonardo. Finalement, la crise du coronavirus est venue tout bouleverser dans le monde du football sur le plan économique, mais le PSG a trouvé un autre moyen d’attirer Icardi.

Un transfert à 60M€ ?

Depuis plusieurs semaines, Leonardo négocierait en coulisses avec l’Inter Milan pour disposer d’une ristourne et faire baisser le prix d’achat de Mauro Icardi lors du prochain mercato. Selon des informations révélées par ESPN ces dernières heures et confirmée dans la foulée par Calciomercato.it , le directeur sportif du PSG serait d’ailleurs parvenu à ses fins puisqu’un accord à hauteur de 60M€ aurait été trouvé avec l’Inter. Entre les 50M€ que souhaitaient initialement investir les dirigeants parisiens et les 70M€ de l’option d’achat Icardi, les deux parties auraient donc trouvé un juste milieu qui tient la route en cette période trouble de coronavirus. Reste à savoir si le PSG aura les moyens de débourser une telle somme aussi facilement sur le marché des transferts cet été.

Icardi va avoir un gros contrat