Mercato - Barcelone : Vers un coup de tonnerre pour l'avenir de Griezmann ?

Publié le 26 mai 2020 à 11h00 par D.M.

A l’instar de nombreux de ses coéquipiers, Antoine Griezmann pourrait être vendu lors du prochain mercato. Le FC Barcelone attendrait pour le joueur français une somme à hauteur de 120M€.

Recruté lors du dernier mercato estival contre un chèque de 120M€, Antoine Griezmann s’attendait surement à mieux pour sa première saison en Catalogne. Malgré des débuts prometteurs, l’international français a rencontré de nombreuses difficultés. La presse espagnole avait en effet évoqué des tensions avec certains de ses coéquipiers. Aussi, Antoine Griezmann a évolué à un poste différent de celui qu'il occupait à l’Atlético, ce qui a possiblement impacté ses performances. Lié au FC Barcelone jusqu’en 2024, l’attaquant ne disposerait pas d’un statut d’intouchable et un départ pourrait intervenir lors du prochain mercato. TMW annonce ce lundi qu’Antoine Griezmann a refusé de rejoindre l’Inter.

120M€ pour se séparer de Griezmann