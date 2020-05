Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cavani, Icardi… Le meilleur choix est…

Publié le 26 mai 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Alors que leur avenir au PSG semble encore très incertain, un ancien du club de la capitale affiche clairement sa préférence entre Edinson Cavani et Mauro Icardi.

Pour des raisons très différentes, Edinson Cavani et Mauro Icardi n’ont pas encore fixé leur avenir au sein du PSG. Le premier, qui arrivera au terme de son contrat en juin prochain, n’a pas été prolongé par sa direction et semble plutôt prendre la direction d’un départ libre pour la destination de son choix. Quant à Icardi, qui est prêté par l’Inter Milan depuis l’été dernier, son option d’achat n’a toujours pas été levée par le PSG. Mais lequel des deux devrai être conservé en priorité ?

Roche préfère Icardi à Cavani