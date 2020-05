Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le PSG lâche une bombe sur la succession de Thomas Tuchel !

Publié le 26 mai 2020 à 17h30 par T.M.

Depuis le retour de Leonardo aux affaires, Thomas Tuchel a une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Alors que l’avenir de l’Allemand est incertain, plusieurs noms sont évoqués pour venir le remplacer du PSG. Et au sein de la direction parisienne, on ne cache pas son intérêt pour un certain Marcelo Gallardo.

Alors que Thomas Tuchel a encore un an de contrat avec le PSG, ce n’est pas sûr de revoir l’Allemand sur le banc la saison prochaine. En effet, la pression est énorme au-dessus de l’entraîneur, qui jouait notamment son poste en Ligue des Champions. Avec l’arrêt de la saison suite au coronavirus, la tendance a quelque peu évolué, mais il n’empêche que Tuchel n’est toujours pas fixé sur son sort. En effet, les rumeurs sont toujours nombreuses concernant le nom de son successeur. Il est notamment de plus en plus question de Massimiliano Allegri, très apprécié par Leonardo. Après une année sabbatique, l’Italien veut reprendre du service. Et pourquoi pas au PSG ! Le 10 Sport vous a ainsi dernièrement dévoilé que le nom d’Allegri circulait toujours au sein de la direction parisienne, qui pourrait en faire le successeur de Thomas Tuchel. A moins qu’un autre candidat ne soit privilégié.

« Gallardo est un nom qui sera certainement sur la liste »