Mercato - Barcelone : Ousmane Dembélé proposé dans les deals Pjanic et Aubameyang ?

Certaines informations sorties en Espagne laissent deviner que le Barça axe actuellement sa stratégie autour d’Ousmane Dembélé pour permettre la finalisation de certains deals. Analyse.

Depuis quelques heures, les médias espagnols ont lancé plusieurs révélations autour d’intérêts appuyés de plusieurs grands clubs européens au sujet d’Ousmane Dembélé. Il a ainsi été évoqué que le Paris Saint-Germain songeait de nouveau à l’attaquant français et que cela serait de nature à relancer l’opération Neymar-Barcelone. D’autres informations ont également fait état d’un intérêt de la Juventus Turin sous la forme d’un prêt avec option d’achat venant s’intégrer dans l’opération Miralem Pjanic. Enfin, un dernier club a été annoncé par les médias espagnols : Arsenal. Que faut-il en penser ? Déjà, cela démontre que le FC Barcelone propose actuellement Ousmane Dembélé partout en Europe. Si la piste PSG, dont on peut supposer qu’elle a été sortie du chapeau par le FC Barcelone pour faire monter la pression sur les clubs potentiellement intéressés par l’attaquant français, semble tout à fait improbable, les options Juventus et Arsenal paraissent plus crédibles.

Le prêt d’Ousmane Dembélé intégré dans le deal pour Miralem Pjanic ?