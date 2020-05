Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’opération Juve-Icardi en approche ?

Publié le 26 mai 2020 à 7h45 par La rédaction

Plusieurs éléments amènent à penser que le deal XXL entre la Juve et le PSG pour Icardi est en train de se mettre en place. Explication.

Ces dernières heures, Wanda Nara, la compagne et agent de Mauro Icardi, a émis des messages lourds de sens sur les réseaux sociaux. Elle a d’abord publié un mot annonçant l’imminence d’une conclusion autour de l’avenir du buteur argentin : « J’ai fait du bon travail... J’attends maintenant de bonnes nouvelles. Du top niveau à venir bientôt », avant de conclure son message en français par un énigmatique « Au revoir ». Très clairement, Wanda Nara laisse entendre que Mauro Icardi ne portera plus les couleurs du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Mais qu’est-ce que cela signifie ? Dans le contexte actuel, cela pourrait être synonyme d’une opération de grande envergure pour le club de la capitale. Explication…

Pjanic et Alex Sandro concernés ?

Cette phrase doit en effet être mise en rapport avec une information sortie dans le même temps en Italie annonçant un accord en bonne voie entre le PSG et l’Inter pour la levée de l’option d’achat pour Icardi à un tarif un peu revu à la baisse, autour de 55 millions d’euros. Tout amène à penser que l’opération XXL entre le Paris Saint-Germain et la Juventus Turin, évoquée depuis plusieurs semaines dans les médias italiens, est en train de prendre forme. En clair, le PSG lèverait l’option d’achat pour Icardi avant de revendre le buteur argentin à la Juve, moyennant une légère plus-value et sans doute avec l’inclusion d’un ou deux joueurs dans la transaction. Wanda a toujours privilégié cette option, souhaitant ardemment qu’Icardi retrouve la Serie A au plus vite. Le fait qu’elle exprime sa satisfaction sur les réseaux sociaux tend donc à confirmer cette option. Une question reste cependant ouverte : quelles seront les joueurs bianconeri susceptibles de rejoindre Paris ? Pjanic était le premier sur la liste, mais il semble proche du FC Barcelone. Alex Sandro paraît un profil probable.