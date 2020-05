Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Dembélé, Neymar… L’opération XXL avec le Barça de retour au premier plan ?

Publié le 25 mai 2020 à 18h15 par T.M.

En proie à de grosses difficultés financières, le FC Barcelone va avoir de grosses difficultés à trouver une solution pour le transfert de Neymar. A moins que le retour du PSG pour Ousmane Dembélé ne vienne changer la tendance…

L’été dernier, le FC Barcelone n’a pas eu gain de cause face au PSG, voyant finalement Neymar repartir pour une 3ème saison avec le club de la capitale. Alors qu’il était prévu que le club catalan revienne à la charge cet été, cela apparait aujourd’hui très compliqué avec le contexte actuel. En effet, suite au coronavirus, le Barça manque de moyen et devrait avant tout se concentrer sur l’arrivée de Lautaro Martinez. Ces derniers jours, le dossier prenait ainsi petit à petit du plomb dans l’aile. Mais le feuilleton semble finalement repartir de plus belle grâce notamment à Ousmane Dembélé.

Dembélé dans la balance pour Neymar ?