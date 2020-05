Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Leonardo, PSG... Eyraud veut être le Al-Khelaïfi de l'OM !

Publié le 26 mai 2020 à 11h15 par A.M.

En pleine restructuration de son organigramme en vue de lancer la phase 2 du projet McCourt, Jacques-Henri Eyraud semble vouloir s'inspirer de la hiérarchie mise en place par Nasser Al-Khelaïfi au PSG. Explications.

Avec le départ d'Andoni Zubizarreta, l'Olympique de Marseille ne va pas simplement se mettre en quête d'un nouveau directeur sportif. Ce sera effectivement une petite révolution en interne. Ces derniers jours, Jacques-Henri Eyraud a ainsi dévoilé son plan de restructuration pour l'organigramme du club phocéen, et il s'est montré très clair, il veut deux nouvelles têtes pensantes à ses côtés, un « head of football » et « head of business ». Des postes qui semblent novateurs, mais en réalité le futur organigramme de l'OM pourrait largement ressembler à celui du PSG qui a préféré employer des termes français.

Eyraud veut son Leonardo et son Jean-Claude Blanc