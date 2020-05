Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Julien Stéphan monte au créneau dans le dossier Niang !

Publié le 26 mai 2020 à 10h45 par Th.B.

Quelques heures après l’appel du pied de M’Baye Niang à l’OM, l’entraîneur rennais Julien Stéphan a envoyé un message clair destiné à son attaquant et à tous les joueurs cultivant le désir de partir.

Au cours d’un entretien pour Canal+ , M’Baye Niang (25 ans) a été interrogé sur les rumeurs l’envoyant à l’OM. Pour le Canal Football Club , l’attaquant du Stade Rennais a ouvert la porte au club phocéen en assurant pouvoir même revoir ses ambitions salariales à la baisse, du moment que le projet sportif mis en place lui convenait. Un message clair destiné à Jacques-Henri Eyraud et aux dirigeants marseillais alors que le mercato estival va bientôt ouvrir ses portes. Entraîneur du Stade Rennais, Julien Stéphan a pris la parole à son tour en remettant judicieusement son jeune buteur à sa place. En effet, le coach rennais a évoqué une mobilisation totale de ses joueurs pour la saison prochaine. De quoi pousser Niang vers la sortie si son implication n’était pas au goût de l’entraîneur ?

« On a besoin d‘avoir tout le monde complètement intégré dans le projet »