Mercato - Barcelone : Le dossier Lautaro Martinez débloqué par un joueur du Barça ?

Publié le 26 mai 2020 à 15h00 par La rédaction

Alors que le Barça continue d’insister pour recruter Lautaro Martinez, Junior Firpo pourrait faire office de monnaie d'échange avec l'Inter pour faire accélérer les négociations.

Le FC Barcelone tente tout pour recruter Lautaro Martinez. Le club catalan, qui aurait déjà l’accord du joueur pour un transfert, doit désormais convaincre l’Inter des bienfaits de ce transfert. Problème, jusqu’ici les deux clubs n’ont pas réussi à s’entendre. L’Argentin a une clause libératoire de 111M€ que le Barça ne souhaiterait pas payer. Le club blaugrana essaye donc de réduire le plus possible le prix du transfert. L’Inter de son côté aurait été clair et n’accepterait pas une offre inférieure à 80 M€. Une somme encore trop élevée pour le Barça. Le club catalan aurait donc eu l’idée de proposer des joueurs à inclure dans la transaction qui pourrait intéresser le club italien. Plusieurs noms auraient été évoqué comme celui d’Arturo Vidal ou d’Ivan Rakitic. Le nom d’Arthur a également été cité mais le Brésilien ne souhaiterait pas quitter Barcelone.

Junior Firpo la solution du dossier Martinez