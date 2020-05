Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Antoine Griezmann sait à quoi s’en tenir pour son avenir

Publié le 26 mai 2020 à 4h30 par T.M.

A l’approche du mercato estival, l’avenir d’Antoine Griezmann s’était quelque peu assombri. Mais l’attaquant du FC Barcelone serait désormais fixé sur son sort.

Restera, ne restera pas ? Après seulement une saison au FC Barcelone, Antoine Griezmann a connu de nombreuses difficultés d’adaptation, à la fois sur le terrain et dans le vestiaire. De quoi jeter un froid sur son avenir en Catalogne, d’autant plus qu’il aurait pu débloquer les gros dossiers estivaux du club catalan. En effet, il a été question de voir Griezmann être inclus dans la balance pour Neymar ou bien Lautaro Martinez. L’aventure blaugrana pourrait donc ne durer qu’un an pour le champion du monde, mais la direction du Barça en aurait finalement décidé autrement.

Griezmann n’est pas à vendre