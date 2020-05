Foot - Mercato - LOSC

EXCLU - Mercato - LOSC : Naples vise la paire Osimhen-Gabriel

Publié le 30 mai 2020 à 16h30 par Alexis Bernard

Fidèle à sa stratégie, le LOSC pourrait bien vendre plusieurs joueurs cet été. Parmi eux, Gabriel et Victor Osimhen semblent les plus convoités. A tel point qu'à l'mage de Chelsea, Naples tenterait un énorme coup double.

Comme l'été dernier, le LOSC devrait une nouvelle fois animer le marché des transferts. Et pour cause, le club lillois va être contraint de vendre afin de renflouer ses caisses, et ainsi respecter sa stratégie de trading de joueur. Compte tenu de la crise, il sera difficile de rééditer la performance de vendre un joueur 80M€ comme ce fût le cas pour Nicolas Pépé il y a quasiment un an, toutefois, l'effectif de Christophe Galtier regorge des talents qui affole le marché européen. Le plus convoité d'entre eux est évidemment Victor Osimhen auteur d'une première saison très remarquée au LOSC et dont le départ est plus que jamais d'actualité comme le10sport.com vous le révélait récemment en exclusivité. L'autre lillois qui agite le mercato, et surtout la Premier League, n'est autre que le défenseur central Gabriel puisque selon nos informations, le Brésilien est dans le viseur de Chelsea, Arsenal, Leicester ou encore Everton. Toutefois, c'est bien Naples qui pourrait rafler la mise pour les deux joueurs.

Naples dégaine pour Osimhen...

En effet, le Napoli tenterait un énorme double coup pour devancer la concurrence. A l'image de Chelsea, qui a pris contact pour les deux joueurs comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité, le club présidé par Aurelio De Laurentiis rêve d'attirer à la fois Victor Osimhen et Gabriel. Ainsi, selon nos informations, Naples a bien dégainé une première offre pour l'attaquant nigérian dont le montant n'a pas filtré. Les médias italiens assuraient récemment qu'il faudrait lâcher 55M€ pour convaincre le LOSC, une somme que nous ne sommes pas en mesure de confirmer. En revanche, comme nous vous le révélions, le challenge sportif offert par Naples plaît particulièrement à l'attaquant lillois dont le contrat court jusqu'en juin 2024.

... et vise Gabriel !

Et Naples n'a donc pas l'intention d'en rester là. En plus d'être très actif sur le dossier Osimhen, le club du sud de l'Italie s'intéresse de manière concrète à Gabriel, dont le contrat prend fin en juin 2023. Selon nos sources, cela n'a pas encore débouché sur une offre ferme à l'inverse de celle transmise pour l'attaquant nigérian, mais la direction napolitaine a bien l'intention d'accélérer pour le Brésilien. Et pour cause, du côté de Naples, l'idée serait de faire de Gabriel le successeur de Kalidou Koulibaly dont le départ se confirme pour cet été. En effet, d'après nos informations, un duel entre Liverpool et Manchester United a débuté pour le roc sénégalais qui devrait laisser un immense vide au sein de la défense de Gennaro Gattuso. Un vide qui pourrait donc bien être comblé par Gabriel. Et le LOSC s'en frotte déjà les mains.