Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato - PSG : Klopp passe à l’attaque pour Koulibaly !

Publié le 28 mai 2020 à 11h30 par La rédaction

Courtisé par le PSG, Manchester United et Liverpool, Kalidou Koulibaly a vu Jurgen Klopp passer à l’action pour le convaincre.

Quand il est question de recrutement, Jurgen Klopp n’est pas du genre à être passif. L’entraîneur de Liverpool n’hésite pas à mouiller le maillot pour convaincre ses cibles de le rejoindre. Comme révélé par le10sport.com, Klopp a notamment déjà échangé à plusieurs reprises avec Kylian Mbappé, avec qui un lien de sympathie s’est tissé avec le temps. Récemment, le technicien allemand s’est entretenu avec Timo Werner. Bild a d’ailleurs confirmé nos révélations quelques jours plus tard, en précisant qu’il s’agissait d’un échange par visio-conférence. Et Jurgen Klopp ne s’est pas arrêté en si bon chemin puisqu’il a également, d’après nos sources, pris contact avec Kalidou Koulibaly !

Opération séduction sur Koulibaly