Mercato - PSG : Hormis Zidane, Mbappé a un autre admirateur de longue date…

Publié le 28 mai 2020 à 6h15 par Th.B.

Zinedine Zidane n’a jamais caché son admiration pour Kylian Mbappé. Entraîneur de Liverpool depuis l’automne 2015, Jürgen Klopp en pincerait tout autant pour l’attaquant du PSG et l’aurait fait savoir à plusieurs reprises.

Ce n’est plus vraiment un secret pour personne désormais. En attestent ses deux appels du pied en conférence de presse à l’automne dernier en marge de la double-confrontation en Ligue des champions entre le PSG et le Real Madrid. Zinedine Zidane s’est dit « amoureux » de Kylian Mbappé qui serait la signature rêvée de l’entraîneur du Real Madrid et depuis un bon moment. En effet, avant que Mbappé ne privilégié le PSG à l’été 2017, le Real Madrid tenait la corde pour recruter la pépite formée à l’AS Monaco. Et Jürgen Klopp serait un admirateur de longue date du numéro 7 du PSG.

Klopp, fervent admirateur de Mbappé ?