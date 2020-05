Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : McCourt, Arabie Saoudite... Une offre pour racheter l'OM ? La réponse !

Publié le 28 mai 2020 à 4h15 par A.M.

Alors que les rumeurs concernant la vente de l'OM vont bon train, Frank McCourt n'aurait toutefois reçu aucune offre pour vendre le club jusque-là.

Ces derniers jours, en plus d'une offre d'Al-Walid ben Talal pour racheter l'Olympique de Marseille, Frank McCourt aura également reçu une proposition venue d’Azerbaïdjan, et plus particulièrement de l’homme d’affaires azéri Nasib Piriyev d'après les informations de Thibaud Vézirian. Mais à chaque fois, le Bostonien aurait repoussé les approches. Toutefois, d'après Sacha Tavolieri, journaliste qui intervient régulièrement sur RMC Sport , qui avait déjà démenti l'offre de Nasib Piriyev, aucun investisseur n'a transmis d'offre concrète à l'OM.

«Il y a des actionnaires extrêmement riches et qui ont certainement de très beaux projets pour l'OM, mais pas d'offres»