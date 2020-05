Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Frank McCourt dans une impasse pour la vente du club ?

Publié le 27 mai 2020 à 22h00 par A.M.

Alors que l'intérêt d'Al-Walid ben Talal pour le rachat de l'Olympique de Marseille ne cesse de faire parler, Frank McCourt se montre toutefois beaucoup trop gourmand pour la vente de l'OM.

Ces dernières semaines, la vente de l'Olympique de Marseille fait beaucoup parler. Et pour cause, TMW révélait récemment que la milliardaire saoudien Al-Walid ben Talal s'était manifesté pour racheter le club phocéen. Une première offre aurait même été transmise à Frank McCourt, mais comme l'explique Thibaud Vézirian, journaliste du groupe Canal très actif sur le dossier de la vente de l'OM, l'homme d'affaires américain se montre très ambitieux et réclame un montant complètement fou pour céder sa place, ce qui paralyse la vente du club pour le moment.

«Racheter l’OM aux conditions de McCourt c’était complément fou»