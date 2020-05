Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ce témoignage qui en dit long sur la vente de l'OM...

Publié le 26 mai 2020 à 18h15 par A.M.

Malgré les intentions de Frank McCourt de vendre l'Olympique de Marseille, ce processus peut-être très long à aboutir comme l'explique Romain Molina.

C'est le feuilleton qui tient en haleine tous les fans de l'Olympique de Marseille. En effet, Frank McCourt pourrait se décider à vendre le club phocéen et chercherait déjà des investisseurs. D'après Thibaud Vézérian, l'homme d'affaires américain aurait déjà repoussé deux offres jugées insuffisantes à ses yeux, à savoir celles du milliardaire saoudien Al-Walid ben Talal et de l'homme d'affaires azéri Nasib Piriyev. Par conséquent, le processus de vente de l'OM pourrait bien s’éterniser comme l'explique Romain Molina, journaliste habitué à traiter des dossiers de vente des clubs.

La vente de l'OM, ce n'est pas pour tout de suite