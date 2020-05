Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud impliqué dans la vente de l'OM ? La réponse !

Publié le 26 mai 2020 à 13h15 par A.M.

Depuis quelques semaines, la vente de l'Olympique de Marseille ne cesse de faire parler. Et pour cause, Frank McCourt souhaiterait céder sa place compte tenu des problème financiers du club phocéen. En revanche, Jacques-Henri Eyraud ne serait absolument impliqué dans le processus.

Comme une vieille rengaine, la vente de l'Olympique de Marseille finit toujours par revenir sur le devant de la scène. Et pour cause, le 5 mai dernier , TMW annonçait que Frank McCourt était en discussion avec Al-Walid ben Talal afin de vendre le club. L'intérêt du milliardaire saoudien a par la suite été vivement commenté entre confirmations et démentis. Toujours est-il que du côté de l'OM on s'évertue à dénoncer les « fake news » à ce sujet. Jacques-Henri Eyraud est d'ailleurs souvent le premier à monter au créneau dans ce dossier. Et pour cause, d'après Romain Molina, le président olympien à tout intérêt à ce que l'OM ne soit pas vendu.

«Eyraud n'a aucun intérêt à ce que l'OM soit vendu»