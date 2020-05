Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Vente, Piriyev... Vers une nouvelle offre pour McCourt ? La réponse !

Publié le 26 mai 2020 à 14h15 par A.M. mis à jour le 26 mai 2020 à 14h16

Désireux de vendre l'OM, Frank McCourt se montrerait toutefois très gourmand au point d'avoir refusé les offres d'Al-Walid ben Talal et Nasib Piriyev. Un retour à la charge est-il toutefois envisageable ?

La vente de l'Olympique de Marseille fait beaucoup parler ces dernières semaines. Et pour cause, alors que Frank McCourt aurait décidé de vendre le club phocéen, l'intérêt d'Al-Walid ben Talal, révélé par TMW , n'a pas manqué de susciter de grands espoirs auprès des supporters de l'OM. Toutefois, pour le moment, rien n'est définitif et ces derniers jours, Thibaud Vézérian, très actif sur le dossier de la vente de l'OM, révélait l’existence d'un nouvelle offre venue d’Azerbaïdjan, et plus particulièrement de l’homme d’affaires azéri Nasib Piriyev. Une proposition toutefois refusée par Frank McCourt, visiblement très gourmand dans ce dossier. Mais ce dernier va-t-il revenir à la charge pour racheter l'OM ? Thibaud Vézérian n'en est pas encore certain, d'autant plus que Nasib Piriyev pourrait bien se tourner vers les Girondins de Bordeaux.

Piriyev refroidit par McCourt... pour le moment ?