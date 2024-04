Recalé en F1, un Français veut imiter Fernando Alonso ?

Pierrick Levallet

Comme Pierre Gasly et Esteban Ocon, Théo Pourchaire aurait pu être en F1 cette saison. Mais finalement, aucun baquet ne s'est libéré pour lui. Le pilote de 20 ans a alors rebondi du côté de la Super Formula au Japon pour engranger de l'expérience. Le jeune Français a d'ailleurs avoué qu'il pourrait marcher dans les pas d'un certain Fernando Alonso pour se faire la main avant de débarquer en F1.

Après Pierre Gasly et Esteban Ocon, la F1 aurait pu compter un nouveau Français sur la grille. Champion de F2, Théo Pourchaire postulait pour un baquet. Malheureusement, aucune place ne s’est libérée pour le pilote de 20 ans, le poussant ainsi à se tourner vers la Super Formula au Japon. D’ailleurs, s’il n’exclut pas un avenir en F1, Théo Pourchaire envisagerait aussi d’aller explorer d’autres disciplines du sport automobile pour engranger de l’expérience.

F1 : Aston Martin a tranché, Alonso va enrager https://t.co/FQUHkEhSLo pic.twitter.com/8Ewmc0lZaM — le10sport (@le10sport) April 24, 2024

«Je peux avoir encore quelques opportunités d’aller en F1»

« Débarquer en F1 ? C’est très, très difficile parce que j’ai l’impression qu’il n’y a pas beaucoup de nouveaux pilotes en F1 de nos jours. Ce sont les mêmes pilotes depuis longtemps. C’est bien d’avoir de l’expérience et de bons pilotes, mais il faut qu’ils gagnent, qu’ils soient vraiment bons. Mais dans ma position, je suis encore très jeune, je sais que je peux avoir encore quelques opportunités d’aller en F1 si je suis un très bon pilote » a d’abord expliqué le jeune Français dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

«L’IndyCar peut être le meilleur championnat pour me montrer»