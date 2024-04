Le PSG a recruté les deux meilleurs joueurs du monde

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé ont été les grands artisans de la victoire du PSG contre le FC Lorient. Après le coup de sifflet final de la rencontre, Milan Skriniar n'a pas tari d'éloges à l'égard de ses deux coéquipiers, affirmant qu'ils étaient les deux meilleurs joueurs du monde actuellement.

En match en retard de la 29ème journée de Ligue 1, le PSG s'est déplacé sur la pelouse du FC Lorient. Grâce à Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, qui ont tous les deux inscrits un doublé, le club emmené par Luis Enrique s'est imposé face au club breton (1-4) ce mercredi soir.

Départ de Mbappé : Quel attaquant va recruter le PSG ? https://t.co/cansQ7FSY3 pic.twitter.com/6ej1ZgiooO — le10sport (@le10sport) April 25, 2024

Mbappé et Dembélé sur le toit du monde ?

Présent en zone mixte après la victoire du PSG, Milan Skriniar s'est totalement enflammé pour Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. En effet, la recrue estivale parisienne a affirmé que les deux attaquants français étaient les meilleurs joueurs du monde.

«Ce sont les deux meilleurs joueurs du monde»