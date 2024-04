Mbappé - PSG : Luis Enrique dégoûté pour un record ?

Thomas Bourseau

Luis Enrique ne cesse de devoir répondre à des questions sur Kylian Mbappé depuis des semaines et plus précisément l’annonce du principal intéressé en interne de son départ. En conférence de presse, le coach du PSG a regretté qu’un compatriote espagnol ait brisé un record. Explications.

En février dernier, Kylian Mbappé annonçait au président Nasser Al-Khelaïfi et à ses coéquipiers du PSG qu’il quittera le club en fin de saison à l’expiration de son contrat. Depuis, Luis Enrique a modifié son management en gérant son temps de jeu pour le préserver dans les grands matchs.

Un journaliste espagnol interroge Enrique sur Mbappé

Une gestion qui interroge certains journalistes comme l’Espagnol qui était présent lors du point presse de Luis Enrique mardi avec la question suivante. « Je voulais vous demander si vous compreniez que l’on trouve étrange que Kylian Mbappé se retrouve autant sur le banc alors que vous dites qu’il est le meilleur joueur du monde ? Et si demain nous pourrions le voir à Lorient ? ».

«On y était presque et tu gâches le record ! Mon dieu !»