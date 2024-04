Transferts - PSG : Une folie en préparation grâce à Al-Khelaïfi ?

Benjamin Labrousse

Ce mardi, le Parisien a lâché une véritable bombe au niveau du mercato du PSG en affirmant que les dirigeants parisiens étaient disposés à débourser un montant de 200M€ pour l’arrivée de Lamine Yamal (16 ans). Une opération qui paraît compliquée pour Paris, qui pourrait néanmoins s’en sortir grâce aux relations de son président Nasser Al-Khelaïfi.

Le mercato estival du PSG s’annonce palpitant. Malgré le départ de Kylian Mbappé, le club de la capitale va chercher à renforcer son effectif, et ce à différents postes. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com le 1er avril dernier, Paris va notamment chercher à se renforcer au poste d’ailier gauche.

Le PSG prêt à débourser une fortune pour Lamine Yamal

Mardi, le Parisien a révélé que le PSG avait jeté son dévolu sur le jeune mais excellent Lamine Yamal, et serait disposé à débourser 200M€ afin de s’offrir le crack du FC Barcelone. Néanmoins, cette opération semble compliquée pour Paris, dont les relations avec le Barça se sont clairement détériorées ces dernières années.

Nasser Al-Khelaïfi s’entendrait parfaitement avec Laporta