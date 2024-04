NBA : Stephen Curry ajoute un trophée à son palmarès

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Stephen Curry a ajouté un autre trophée à sa collection légendaire : celui du joueur le plus décisif de la saison 2023-2024. Le meneur des Golden State Warriors est devenu le deuxième récipiendaire de ce nouveau prix de la NBA, qui honore depuis l’année dernière le joueur le plus performant dans les moments importants.

Stephen Curry s’est distingué dans les moments chauds cette saison et a été récompensé pour cela. La superstar des Golden State Warriors a été nommée « Clutch Player of the Year » ce jeudi, surpassant de justesse DeMar DeRozan des Chicago Bulls.

Une compétition serrée avec DeRozan et Gilgeous-Alexander

Stephen Curry a été annoncé dimanche dernier comme l’un des finalistes pour ce trophée, aux côtés de DeMar DeRozan (Chicago Bulls) et Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder). DeRozan n’a manqué que de quelques votes pour être le lauréat, avec une nette séparation entre lui et les autres candidats. Ironiquement, parmi les trois, seul Gilgeous-Alexander a réussi à qualifier son équipe pour les playoffs.

Stephen Curry, impressionnant dans les matches serrés

Stephen Curry a été le meilleur marqueur dans le « clutch time » (les situations où l’écart est de 5 points ou moins et où il reste 5 minutes ou moins à jouer). Il a marqué 189 points dans les moments les plus critiques, avec un taux de réussite de 49,6 % aux tirs et 45,7 % à trois points. Des chiffres vertigineux. Grâce à lui, les Warriors ont remporté 23 de leurs 43 matches « clutch » cette saison.

DeMar DeRozan (182 points à 48,7 % aux tirs) et Shai Gilgeous-Alexander (112 points à 58,1 % aux tirs) n’étaient pas très loin derrière lui. Il semble que cet indicateur ait été déterminant dans les choix des votants.