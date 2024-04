NBA : Le sixième homme de l’année révélé !

Florian Barré

Si le MVP de la saison 2023-24 ne sera pas révélé avant les finales NBA, les premières récompenses individuelles commencent malgré tout à tomber. Après Tyrese Maxey, élu MIP (joueur ayant le plus progressé), c’est Naz Reid qui est nommé sixième homme de l’année par la ligue. Le pivot des Minnesota Timberwolves est d’ailleurs le premier joueur de la franchise à recevoir cet honneur.

Face à Malik Monk des Sacramento Kings et Bobby Portis des Milwaukee Bucks, Naz Reid est devenu ce mercredi le tout premier joueur NBA a remporté le trophée du meilleur sixième homme sous la tunique des Minnesota Timberwolves. La marge entre Reid et Monk était très mince : le premier a obtenu 45 votes sur 100 pour la première place tandis que le second en a obtenu 43. Ils ont tous deux reçu le même nombre de votes pour la deuxième et la troisième place, laissant ainsi seulement 10 points d'avance à Reid pour remporter le trophée.

Victor Wembanyama : Le bilan complet de sa première saison de dingue en NBA ! pic.twitter.com/UR1TeSy6II — le10sport (@le10sport) April 21, 2024

Un parcours inhabituel

Ce prix récompense l'ascension impressionnante de Reid, qui n'est que le troisième joueur non drafté à remporter ce prix dans son histoire (seuls John Starks en 1996-97 et Darrell Armstrong en 1998-99 l’ont déjà fait). « Je suis comme une étoile dans un placard. Un jour, quelqu'un passera devant le placard et verra la lueur sous la porte » avait-il déclaré il y a 5 ans, lorsqu’il a été laissé de côté durant la draft en raison de son physique notamment.

Un trio de choc !