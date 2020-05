Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Vente, Arabie Saoudite... Frank McCourt ne change pas ses plans !

Publié le 26 mai 2020 à 13h30 par Arthur Montagne

Alors que la vente de l'Olympique de Marseille ne cesse d'être commentée, Romain Molina s'est une nouvelle fois penché sur ce dossier et confirme que Frank McCourt a toujours l'intention de vendre l'OM, mais ce processus pourrait prendre du temps.

C'est un feuilleton qui tient en haleine la plupart des supporters de l'Olympique de Marseille. Et pour cause, au mois d'avril, Romain Molina révélait que Frank McCourt avait mis le club phocéen en vente, assurant même que « toute personne affirmant le contraire est un menteur ». Une information qui a encore pris de l'ampleur suite à la révélation de TMW qui annonçait que le milliardaire saoudien Al-Walid ben Talal était en discussion avec l'actuel propriétaire de l'OM pour racheter le club olympien. Depuis, ce dossier ne cesse de faire parler, mais entre démentis et confirmations, difficile d'y voir clair. Romain Molina fait ainsi le point à l'occasion d'un live sur la chaîne Youtube de Thibaud Vézérian, autre journaliste très actif sur le dossier de la vente de l'OM.

McCourt veut vendre...

Spécialisé dans les arcanes du football, Romain Molina commence par confirmer que Frank McCourt veut toujours vendre ses parts à l'OM : « Dans le milieu tout le monde le sait que Frank McCourt aimerait trouver de nouveaux investisseurs, ce n'est pas un secret. Comme 30% des clubs français d'ailleurs . » Toutefois, il assure également qu'Al-Walid ben Talal n'est pas intéressé par le rachat de l'OM : « A mon niveau, on me dit qu'il n'y a rien du tout. Et je suis allé voir des gens réellement proches . » Malgré tout, ces derniers jours, la réorganisation au sein de la direction du club phocéen, avec l'arrivée attendue de deux nouveaux dirigeants, laissait présager de la volonté de Frank McCourt de s'inscrire sur le long terme à Marseille. Mais Romain Molina assure que cela ne change absolument rien concernant les intentions du Bostonien : « L'arrivée des deux nouveaux dirigeants ? ça ne change rien pour la vente. Ce sont les proches de McCourt qui gère ce dossier là, pas les dirigeants de l'OM. Eux ils continuent pour le fonctionnement du club . » Autrement dit, le processus de vente est toujours en marche.

... Mais ce n'est peut-être pas pour tout de suite