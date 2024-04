Tour de France : Il annonce, c’est fini pour Vingegaard

Arnaud De Kanel

Après avoir été libéré de l'hôpital suite à sa terrible chute lors du Tour du Pays Basque, Jonas Vingegaard entame désormais une période de convalescence intense, tandis qu'une course contre-la-montre s'amorce pour sa participation au prochain Tour de France. Cependant, selon Cyrille Guimard, la perspective de voir le champion danois au départ en juillet, avec des ambitions pour le classement général, semble tout bonnement irréaliste.

Jonas Vingegaard s'est fait très peur. Le double vainqueur du Tour de France a frôlé le drame après une chute sur la quatrième étape du Tour du Pays Basque. Il souffre d'une fracture de la clavicule et de plusieurs côtes, un pneumothorax et une contusion pulmonaire. Après près de deux semaines à l'hôpital, le Danois a pu en sortir le 16 avril dernier. Le compte à rebours commence donc pour Vingegaard en vue du Tour de France. Mais pour Cyrille Guimard, le coureur de la Visma-Lease a bike sera trop juste.



«Ce n'est pas possible»

« Verrons-nous Jonas Vingegaard sur le Tour de France ? Non (ton ferme). Ou alors il y va pour s'entraîner pour le Tour d'Espagne, et non pour faire un top 5 ou un top 10. Il est encore à l'hôpital, donc il ne reprendra pas le vélo avant deux mois. Et même s'il reprend un petit peu avant, il ne lui restera qu'un mois de préparation, donc ce n'est pas possible. Il faut arrêter de nous raconter des histoires. C'est malheureux pour lui et c'est malheureux pour le Tour », a déclaré Guimard dans sa chronique pour cyclismactu.net . Merijn Zeeman, le directeur de la formation néerlandaise, s'était également montré pessimiste début avril.

La Visma pessimiste en début de mois