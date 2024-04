Tour de France : Roglic fait all-in pour le maillot jaune !

Alexandre Higounet

Du côté de la Bora-Hansgrohe, on a rassemblé la plus grosse équipe autour de Primoz Roglic en vue du Tour de France, avec plusieurs leaders mis au service du Slovène. Pour Roglic, le contexte n’a jamais été aussi favorable en vue d’une victoire au Tour de France. Analyse.

Au sein de l’équipe Bora-Hansgrohe, l’ambition d’amener Primoz Roglic sur la plus haute marche du Tour de France en juillet est plus que jamais d’actualité. Avec la lourde blessure de Jonas Vingegaard, et celle tout de même sérieuse de Remco Evenepoel, la course au maillot jaune pourrait bien se résumer à un duel 100% slovène entre Tadej Pogacar et Primoz Roglic. Mais le leader du Team UAE aura déjà le Giro dans les jambes. Pour Roglic, ce pourrait bien être l’année ou jamais…

Tour de France : Et s'il s'imposait devant le duo Roglic-Pogacar ? https://t.co/Z8j5pXSqIR pic.twitter.com/99YPsj9ONX — le10sport (@le10sport) April 22, 2024

Hindley zappera le Giro pour l’aider sur le Tour !

Du côté de Bora, on a en tout cas décidé de faire le maximum pour le leader slovène. Autour de lui, une équipe XXL sera mise sur pied pour le Tour de France, avec deux autres vainqueurs potentiels à ses côtés, Jay Hindley et Alex Vlasov, et ce dans l’idée de répondre à la stratégie multi-leaders mise en place par l’équipe UAE.

« Roglic est un vrai gagneur »