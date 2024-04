Cyclisme : Il livre un verdict sans appel pour Vingegaard !

Alexandre Higounet

Alors qu’il vient de sortir de l’hôpital après sa grave chute au Tour du Pays Basque, Jonas Vingegaard amorce sa convalescence et une course contre-la-montre pour être au départ du Tour de France. Mais pour Cyrille Guimard, la présence du champion danois en juillet dans l’optique du classement général est absolument impossible.

Ces dernières heures, Jonas Vingegaard a enfin pu donner des nouvelles de sa situation en personne, lui qui a quitté l’hôpital où il était soigné depuis sa très lourde chute à l’occasion du Tour du Pays Basque. Interrogé au sortir de l’établissement, le champion danois a déclaré : « Salut tout le monde, il est temps pour moi de quitter l'hôpital. Je tiens à remercier tout le personnel médical pour avoir aussi bien pris soin de moi. Et je veux remercier tout le monde pour le soutien moral. J'ai reçu beaucoup de messages, de cadeaux et de dessins. C'était réconfortant ! Maintenant, il est temps de récupérer complètement ».

Cyclisme : Doublé Giro-Tour ? Il se met en travers de Pogacar https://t.co/w21IlGb822 pic.twitter.com/htb1RIYo06 — le10sport (@le10sport) April 15, 2024

Peut-il arriver en forme en juillet ?

Maintenant que son état est hors de danger et qu’il amorce sa convalescence, une question s’impose naturellement au sujet du leader de la Visma Lease A Bike. Sera-t-il en mesure de prendre le départ du Tour de France en juillet prochain, et surtout, pourra-t-il réellement y défendre ses chances s’il y est aligné ? Au sein de l’équipe hollandaise, on a déjà affirmé que Vingegaard ne ferait le Tour de France que s’il était revenu au maximum de ses possibilités.

« Vingegaard au Tour ? Il faut arrêter de raconter des histoires »