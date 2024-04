Cyclisme : Un leader français revient au top en vue du Tour !

Alexandre Higounet

En dedans depuis de longs mois, David Gaudu, qui sera une nouvelle fois le leader de la Groupama-FDJ pour le Tour de France, vient de réaliser un excellent week-end dans les classiques montagneuses du Doubs et du Jura, avec une victoire et un podium. De très bon augure.

Le week-end dernier, la Groupama-FDJ a dominé outrageusement les trois classiques montagneuses qui se disputaient dans le Jura et dans le Doubs, avec deux victoires pour Lenny Martinez, qui confirme qu’il a véritablement franchi un palier cette saison, et un succès pour David Gaudu, qui amorce son grand retour à l’approche du Tour de France, où il sera le leader de l’équipe.

Alaphilippe sur le Tour de France ? Il lâche un indice https://t.co/nH1NC2Ss40 pic.twitter.com/vzQjxrJTyg — le10sport (@le10sport) April 12, 2024

Gaudu garde le leadership sur le Tour

En effet, Lenny Martinez ne disputera pas le Tour de France, mais prendra le départ de la Vuelta avec un statut de leader absolu et l’ambition de jouer dans la cour des grands au classement général, à l’image de ce qu’il réalise depuis le début de saison. David Gaudu garde donc le leadership de l’équipe pour le Tour, et ses prestations dans les cols le week-end dernier confirme que le grimpeur tricolore, 4ème du Tour de France en 2022, amorce son grand retour alors que la Grande Boucle se profile à l’horizon. De quoi lui redonner confiance et ambition.

« Cette victoire représente beaucoup »