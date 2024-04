Tour de France : C’est terminé pour Vingegaard ?

Arnaud De Kanel

Jonas Vingegaard réalise un début de saison couronné de succès. Avant de prendre le départ du Tour du Pays Basque, le Danois totalisait 7 victoires en onze jours de course, en y mettant la manière à chaque fois. Un mois après sa dernière apparition sur Tirreno-Adriatico, qu'il a remporté, le coureur de la Visma-Lease a bike effectuait son retour sur les routes basques. Mais lors de la quatrième étape, Vingegaard a lourdement chuté et sa participation au Tour de France cet été parait compromisse.

A l'image de Tadej Pogacar ou encore Mathieu Van der Poel, Jonas Vingegaard écrase la concurrence à chaque fois qu'il se présente sur une course en 2024. Le double vainqueur sortant du Tour de France apparaissait jusqu'ici comme l'immense favori à sa propre succession sur la Grande Boucle, d'autant plus que Pogacar privilégiera le Giro et que Remco Evenepoel et Primoz Roglic affichent une forme décevante. Mais jeudi, la saison du Danois a totalement basculé.

Cyclisme : Mathieu Van der Poel premier à Liège ? Il n'y croit pas https://t.co/EVSnjQ9oxw pic.twitter.com/aiC1tX5hbo — le10sport (@le10sport) April 8, 2024

Enorme chute pour Vingegaard à deux mois du Tour

Une malédiction semble s'abattre sur la Visma-Lease a bike cette saison. Alors que la formation néerlandaise a déjà perdu Wout Van Aert pour la campagne de classiques et que Christophe Laporte n'arrive pas à se débarrasser d'un virus, c'est au tour de Jonas Vingegaard de connaitre un véritable coup d'arrêt dans sa saison qui se déroulait à merveille jusqu'à jeudi et une terrible chute sur la quatrième étape du Tour du Pays Basque. Son forfait pour le Tour de France semble inévitable.

Une préparation plus que perturbée qui laisse présager un forfait sur le Tour