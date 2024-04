Cyclisme : Le seul adversaire de Pogacar sur le Tour de France...

Alexandre Higounet

La grave chute intervenue à l’occasion du Tour du Pays Basque rebat fatalement les cartes en vue du Tour de France. Tadej Pogacar se retrouve aujourd’hui dans une position plus solide. Seul Primoz Roglic paraît aujourd’hui en mesure de contrarier les plans du leader de la Team UAE.

Il y a plusieurs semaines, alors qu’il avait annoncé son programme et son objectif de réaliser un historique doublé Giro-Tour, Tadej Pogacar se mettait en face d’un défi extrêmement complexe. Comment en effet pourrait-il dominer Jonas Vingegaard au Tour de France avec les fatigues du Giro, alors qu’il a été terrassé deux années de suite par le Danois en ayant spécifiquement préparé le Tour ? L’affaire s’apparentait à la quadrature du cercle pour le champion slovène.

« Vingegaard n’ira au Tour que s’il est à 100 % »

La chute terrible et malheureuse lors du Tour du Pays-Basque la semaine dernière rebat désormais toutes les cartes. Jonas Vingegaard et Remco Evenepoel se sont sérieusement blessés et leurs préparations pour juillet s'en trouvent fatalement bouleversées. Dans les colonnes du Het Nieuwsblad , Merijn Zeeman, le directeur sportif principal de la Visma-Lease A Bike, ne cache pas son pessimisme quant à la capacité du Danois à revenir rapidement : « Jonas manquera certainement le camp d'entraînement en altitude dans la Sierra Nevada à partir du 6 mai. S'il va sur le Tour, il faudra le faire avec un autre programme. Nous devrons alors imaginer un autre scénario. Mais Jonas n’ira au Tour que s'il est à cent pour cent ». Autour de la Visma-Lease A Bike, comme rapporté par le Het Nieuwsblad , la tendance serait plutôt qu’il n’y aille pas. Et quand bien même il irait, il est difficile d’imaginer qu’il puisse se présenter à 100 % de ses moyens.

Seul Roglic vraiment en mesure de lutter avec Pogacar

Aujourd’hui, il apparaît clair que l’adversité s’est sérieusement amoindrie face à Tadej Pogacar. Si Remco Evenepoel parvient à récupérer pour être au départ du Tour à 100 %, ce qui n’est pas gagné non plus, il manque tout de même de solidité sur un Grand Tour, notamment en haute montagne, pour être en mesure de dominer Pogacar. Il ne resterait alors que Primoz Roglic sur la route du champion slovène, d'autant que le leader de la Bora-Hansgrohe a orienté toute sa saison en direction du Tour de France. On se dirige donc vers un duel entre Slovènes pour la victoire finale en juillet.