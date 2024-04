Cyclisme : Le terrible aveu de Jonas Vingegaard !

Alexandre Higounet

Alors qu’il apparaît dans de très bonnes dispositions pour remporter un nouveau Tour de France l’été prochain, Jonas Vingegaard, à qui la carrière de coureur cycliste a plutôt largement souri, a lancé un aveu terrible à l’occasion d’un entretien accordé au quotidien flamand Het Nieuwsblad. Explication.

Jonas Vingegaard dispute actuellement le Tour du Pays Basque dans le cadre de sa préparation au Tour de France. Alors que le champion danois a lancé sa saison sur des bases très élevées, avec la victoire au Gran Camino, une course par étapes en Espagne, puis à Tirreno Adriatico, qu’il a survolé, il apparaît parti pour remporter un nouveau Tour de France, son grand objectif de la saison.

« Je conseillerai à mes enfants de ne pas choisir ce métier »

Pourtant, alors qu’on imagine qu’il peut se féliciter de la tournure prise par sa carrière de coureur cycliste professionnel, Jonas Vingegaard a lâché un terrible aveu à l’occasion d’un entretien accordé au quotidien flamand Het Nieuwsblad , qui amène à penser qu’il n’est au final pas si épanoui dans son activité de coureur World Tour.

Une carrière courte pour Vingegaard ?