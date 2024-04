Cyclisme - Tour de France : Evenepoel veut y croire !

Alexandre Higounet

Quelques jours après sa terrible chute au Tour du Pays Basque, qui lui a valu une opération à l’épaule et un programme bouleversé, Remco Evenepoel se montre déterminé en vue du Tour de France, où il compte toujours jouer sa chance pour le classement général. Reste à savoir si cela sera possible.

Pris dans la terrible chute à l’occasion du Tour du Pays Basque, Remco Evenepoel n’a pas été le plus durement touché, à l’inverse de Jonas Vingegaard ou de Steff Cras, mais il a tout de même été sérieusement impacté, avec des blessures à la clavicule et à l’omoplate, ayant nécessité une intervention chirurgicale en fin de semaine dernière.

« Mes objectifs à long terme ne vont pas évoluer »

Pour autant, le champion belge reste déterminé mentalement en vue du Tour de France, comme il l’a fait savoir sur les réseaux sociaux ces derniers jours : « Evidemment, mes plans pour le futur à court terme vont changer. Mais j'espère et je pense que mes objectifs à plus long terme ne vont pas évoluer. Tout devrait aller sur ce plan-là. Je veux remercier tous les médecins et personnes qui se sont occupés de moi ces dernières heures, et bien sûr je souhaite le meilleur et un prompt rétablissement à tous les coureurs impliqués dans la chute. J'espère vous voir très rapidement sur les routes à nouveau ! ».

Un objectif qui s’annonce difficile à atteindre, mais…

En clair, si Remco Evenepoel sait qu’il va lui falloir renoncer à Liège-Bastogne-Liège, où il visait une troisième victoire d’affilée, son principal objectif de l’année, à savoir le Tour de France, celui pour lequel il a bâti tous ses plans et entraîné l’équipe Soudal-Quickstep à modifier sa culture traditionnelle, reste clairement d’actualité à ses yeux. Après reste à savoir si cette blessure ne viendra pas trop perturber sa préparation, alors qu’il reste toujours un peu fragile en haute montagne. Surtout dans l’idée de dominer un grand grimpeur comme Tadej Pogacar. S’il est trop tôt pour répondre avec précision à la question, l’objectif s’annonce assurément difficile à atteindre. Un élément favorable cependant : le coureur belge était apparu sérieusement affuté au départ du Tour du Pays Basque, ce qui tend à indiquer qu’il travaille à améliorer ses performances en haute montagne.