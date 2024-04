Cyclisme - Tour de France : Vingegaard lance son appel à Van Aert !

Alexandre Higounet

Alors que les sérieuses blessures de Wout Van Aert après sa chute sur A Travers la Flandres remettent forcément à plat son programme pour la suite de la saison, qui devait initialement le conduire au Giro, Jonas Vingegaard n’a pas manqué de faire savoir qu’il aimerait l’avoir à ses côtés sur le Tour de France. L’appel a clairement été lancé…

Ces derniers jours, après sa terrible chute à l’occasion d’A Travers la Flandres, qui lui a valu d’être opéré, Wout Van Aert n’a pas caché son envie de revenir au plus vite, comme l’a laissé entendre sa phrase sur Instagram : « Ne pas avancer, c’est reculer ».

Vers la retraite pour Alaphilippe ? Il jette un nouveau doute https://t.co/3kgRuNsmzk pic.twitter.com/XoyBdlKd2O — le10sport (@le10sport) April 2, 2024

« Le Giro ? Le Tour ? Nous devons voir comment il récupère »

Selon les échos des médias flandriens, le champion belge aura peut-être la possibilité de prendre le départ du Giro, comme le prévoyait son programme. Sur Globalcyclingnetwork.com , Richard Plugge, le patron de l’équipe Visma-Lease A Bike, a préféré se montrer prudent : « Nous devons planifier quand il sera prêt. Nous devons planifier pour l'avenir et c'est un peu un problème car nous ne savons pas quand nous pourrons le faire. Cela dépend de la façon dont il évolue. Nous ne pouvons pas répondre à cela pour le moment. On ne sait pas s'il reprendra le vélo dans quelques semaines. Le Giro, le Tour ? Nous devons voir comment il récupère, à quelle vitesse cela se passe et quand il remonte sur le vélo. Ensuite, nous élaborerons un plan ».

« Je comprends qu’il ait envie de courir le Giro, mais… »