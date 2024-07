JO Paris 2024 : Il sera le plus grand danger pour Alaphilippe

Alexandre Higounet

Dans la perspective du titre olympique, qui constitue l’un des grands objectifs de Julian Alaphilippe, le danger représenté par Mathieu Van der Poel apparaît de loin le plus sérieux. D’autant que le champion hollandais a peaufiné sa préparation lors du Tour de France, à l’image de ce qu’il avait fait l’an dernier avant les Mondiaux.

Dans moins de dix jours se tiendra la course sur route Olympique, avec son final escarpé dans les rues de Paris, passant notamment par la butte de Montmartre, après un parcours très exigeant et vallonné dans l’Ouest parisien. Pour Julian Alaphilippe, qui a fait d’une médaille olympique l’un de ses grands objectifs, et qui a pour cette raison fait une croix sur le Tour de France, l’heure de vérité approche.

Van der Poel a géré pendant le Tour

Dans cette optique, le Français doit évaluer les concurrents les plus sérieux pour la médaille d’or et il apparaît aujourd’hui indiscutable que Mathieu Van der Poel, sacré champion du monde l’été dernier dans les rues de Glasgow, est le premier sur la liste. En effet le champion hollandais a suivi son plan à la lettre pour arriver au top aux JO. S’il a pris la décision de s’aligner au Tour de France, c’était pour monter en puissance, sans trop taper dans ses réserves. Van der Poel s’est ainsi montré discret sur la Grande Boucle, gérant ses efforts aux millimètres. Il a reproduit en cela la préparation qu’il avait eu l’an dernier pour les championnats du monde, qui s’était aussi tenu deux semaines après la fin du Tour, au cours desquels il était apparu le plus fort.

« J’essaie de répéter la formule du succès »

Le champion hollandais ne cache pas qu’il tente aujourd’hui de reproduire le même schéma, dans des propos rapportés par le média flamand Het Nieuwsblad : « J’essaie de répéter la formule du succès du championnat du monde à Glasgow. Même si bien sûr chaque année est différente. Je me sens déjà moins fatigué que l’année dernière. Maintenant, nous devons attendre et voir comment mon corps réagit au nouvel entraînement intensif ». Pour reproduire le schéma de l’an dernier, Van der Poel est allé jusqu’à disputer le même critérium à Roulers en Belgique : « Un tel critérium est une bonne activité pour garder les jambes après le Tour. J'y ai également participé l'année dernière pour rester en forme pour le championnat du Monde ». Autant dire que Van der Poel s’annonce comme un adversaire redoutable pour Alaphilippe. Bonne nouvelle, lui va principalement concentrer son attention sur l’équipe belge, ce qui laissera une marge de manœuvre supplémentaire au Français : « Je regarde certainement Remco et Wout, mais Jasper Stuyven a également réalisé un Tour incroyablement fort. Les Belges formeront un bloc très solide ».