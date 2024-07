JO Paris 2024 - Natation : Que peut espérer l'équipe de France emmenée par Léon Marchand ?

Jean de Teyssière

Du 26 juillet au 11 août 2024, trente nageurs français participeront aux Jeux olympiques pour tenter de faire briller la natation tricolore et pour plus de la moitié d’entre eux, il s’agira de leur première participation à une olympiade. Frédérick Bousquet, vice-champion olympique du relais 4x100m nage libre à Pékin en 2008, vous présente en exclusivité pour le 10sport.com ses favoris. C’est le moment de tout savoir sur la natation française avant les JO !

Léon Marchand, Maxime Grousset, Florent Manaudou, David Aubry, Pacôme Bricout, Rafael Fente-Damers, Roman Fuchs, Guillaume Guth, Damien Joly, Yann Le Goff, Yohann Ndoye-Brouard, Hadrien Salvan, Clément Secchi, Mewen Tomac, Antoine Viquerat et Amazigh Yebba chez les hommes, Charlotte Bonnet, Beryl Gastaldello, Mélanie Hénique, Marina Jehl, Anastasha Kirpichnikova, Pauline Mahieu, Marie-Ambre Moluh, Lison Nowaczyk, Lilou Ressencourt, Emma Terebo, Lucile Tessariol, Assia Touati et Marie Wattel chez les femmes. Ils sont trente et telle sera la délégation chargée de faire briller la natation à Paris, du 26 juillet au 11 août prochain.

EXCLU - JO 2024 : «Meilleur que Phelps» Léon Marchand, l’homme qui va «ramener trois médailles d’or» https://t.co/L1npoJGOCM pic.twitter.com/TDJ8dzmyzX — le10sport (@le10sport) February 22, 2024

Léon Marchand, grandissime favori

Chez les hommes, ils seraient trois à pouvoir prétendre à une médaille : Florent Manaudou, Maxime Grousset et Léon Marchand. Évidemment, le dernier cité est très attendu par les Français, lui qui disputera ses deuxièmes Jeux olympiques après Tokyo en 2021. « Il n’y a jamais de certitudes dans le sport, mais notre plus grande chance de titres et de médailles, c’est Léon Marchand », estime Frédérick Bousquet, vice-champion olympique en 2008. La star de la natation mondiale (22 ans) sera évidemment alignée sur sa distance préférée : le 400m 4 nages. Pour rappel, il en est champion du monde en titre et est recordman du monde sur cette distance. Cette épreuve sera disputée le dimanche 28 juillet. Le 2 août prochain, il disputera également le 200m 4 nages, sur laquelle il a déjà remporté deux titres mondiaux. Concernant le 200m papillon et le 200m brasse, les finales auront lieu le même jour, à plus d’une heure d’intervalle. À voir si Léon Marchand voudra s’y risquer.

Pour suivre Léon Marchand :

Dimanche 28 juillet : Séries puis finale du 400m 4 nages

Du 30 au 31 juillet : 200m papillon et 200m brasse

Du 1er au 2 août : 200m 4 nages

Florent Manaudou, une médaille pour finir en beauté ?

Florent Manaudou, 33 ans, disputera ses quatrièmes et derniers Jeux olympiques. Titré à chaque reprise (l’or à Londres, l’argent par deux fois à Rio puis à nouveau l’argent à Tokyo), le nageur français s’élancera sur sa distance fétiche : le 50m nage libre. Une distance cruelle car la moindre erreur se paie cash. « C’est une course qui est hyper dense, il ne faut pas se rater. Avant 2021, il y avait Caeleb Dressel qui était au-dessus du lot. Là avec la descente aux enfers vécue par Dressel, c’est beaucoup plus ouvert, estime Frédérick Bousquet. Mais ça reste très compétitif, ils sont tous dans les mêmes dixièmes. Manaudou va pouvoir tirer son épingle du jeu dans le fait de jouer à domicile. Il a bien abordé ça, il va prendre l’engouement du public et de la France. Il a l’habitude des grands évènements et s’est très bien préparé. Tout est en train de se mettre en place au niveau de sa nage. Moralement il est dans le plus bel état d'esprit depuis le début de sa carrière. Il est heureux de faire ce qu'il fait, il est heureux de vivre ces Jeux. Donc tout ça laisse à espérer au moins une médaille. J’espère plus mais je ne veux pas lui porter la poisse (rires). »

Pour suivre Florent Manaudou :

Samedi 27 juillet : Finale du 4x100m nage libre

Du 1er au 2 août : 50m nage libre

Maxime Grousset, la surprise française ?

Et si Maxime Grousset était l’une des surprises de l’été ? Tapi dans l’ombre des stars Florent Manaudou et Léon Marchand, le nageur de 25 ans disputera ses deuxièmes Jeux olympiques après Tokyo en 2021. En 2023, il devient champion du monde du 100m nage libre puis, cette année, il est devenu triple champion de France sur 50m nage libre, 100m nage libre (meilleur temps personnel en 47’33) et 100m papillon. Le vice-champion olympique, Frédérick Bousquet voit en Maxime Grousset une réelle chance de médaille : « Maxime, c'est un athlète qui a une progression constante, c'est un gars qui a toujours su tirer son épingle du jeu en finale et qui gère très bien les grandes rencontres et les grandes finales. » Malgré tout, il va falloir que Maxime Grousset sorte une immense performance, notamment sur le 100m nage libre. David Popovici (ROU) et Pan Zanhle (CHI) ont déjà réussi à nager sous la barre des 47 secondes mais Bousquet croit à la force des Jeux à domicile : « Aux Jeux olympiques, ce qui est important, c'est la course en elle-même. Le but principal des Jeux, c'est de gagner. On a souvent vu des 100m se gagner avec des chronos moins rapides que ceux qui ont été effectués dans l'année. Il y a tout le poids de l'événement qui vient se rajouter là. À tout moment, ça peut être très bénéfique pour Maxime. Pour l'ensemble des nageurs et des nageuses de France, il y aura ce facteur supplémentaire que les autres nations n'auront pas, c'est d'être à la maison. J'espère vraiment que ça va tous les encenser, qu'ils vont être dans l'euphorie d'être avec leur public, leurs amis, leurs parents et qu'ils vont nous sortir des performances exceptionnelles. » Il n’y a plus qu’à.

Pour suivre Maxime Grousset :

Samedi 27 juillet : Finale du 4x100m nage libre

Du 30 au 31 juillet : 100m nage libre

Du 1er au 2 août : 50m nage libre

Du 2 au 3 août : 100m papillon

Mélanie Hénique, la grande surprise chez les femmes ?

Le casting de la natation masculine est alléchant mais celui des femmes ne l’est pas moins, avec à leur tête Charlotte Bonnet, qui disputera ses quatrièmes Jeux olympiques. Mais la nageuse qui a le plus de chance de permettre à la France de remporter une médaille, c’est Mélanie Hénique. Spécialiste du papillon, la nageuse de 31 ans disputera sa troisième olympiade et sera présente sur le 50m nage libre, le 50m papillon n’étant pas une discipline olympique. Frédérick Bousquet estime que la nageuse française est proche d’une médaille : « Elle a fait une magnifique course aux sélections olympiques sur le 50m nage libre. Pour moi, elle n’a toujours pas atteint son potentiel maximum sur cette course. Elle a des prédispositions et des qualités qui peuvent la faire nager beaucoup plus vite que ça. Mélanie, c'est une femme qui explose véritablement dans une grande finale. Qu’elle soit sur la ligne d’eau numéro 1 ou 8, elle se dira qu’elle aura toutes ses chances. Elle ne se laissera pas intimider. »

Pour suivre Mélanie Hénique :

Du 3 au 4 août : 50m nage libre

Marie Wattel, une montée progressive pour une médaille ?

Marie Wattel, 27 ans, va elle aussi disputer ses troisièmes Jeux olympiques. En 2022, elle devient vice-championne du monde sur le 100m papillon. Lors des sélections à Amiens en juin dernier, elle se qualifie pour Paris 2024, sans forcément briller. La nageuse française participera aux épreuves de 100m nage libre et papillon, et d'après Frédérick Bousquet, elle a toutes les capacités pour réussir : « Marie a bien maîtrisé sa sélection olympique. De ce qu'il me semble avoir vu - ou compris - de ses performances, elle n'était pas dans un pic de forme absolu. Elle avait, je pense, pris la décision de se servir des sélections comme une étape intermédiaire pour arriver à 100-110% de ses capacités au moment des Jeux. Je ne m'arrêterais pas trop sur les chronos qu'elle a réalisés aux championnats de France parce que, pour moi, son objectif principal reste les Jeux et les sélections n'étaient pas un aboutissement. Elle a encore pas mal de réserves. »

Pour suivre Marie Wattel :

Du 27 au 28 juillet : 100m papillon

Du 30 au 31 juillet : 100m nage libre

Charlotte Bonnet, l’inconnue

L’un des grands noms de la nage française de ces dernières années. Charlotte Bonnet va disputer ses quatrièmes Jeux olympiques et s’avance avec peu de certitudes. À 29 ans, elle a abandonné la nage libre pour se spécialiser dans la brasse et la quatre nages. Elle sera d’ailleurs présente sur le 200m quatre nages. « Si je la vois bien figurer ? C’est difficile, estime Frédérick Bousquet. ‘Chacha’ fait le choix de changer de centre d'entraînement cette année, de partir s'installer en Suisse… Je sais qu'elle a fait un énorme travail de fond avec Philippe Lucas ces trois dernières années. C’est un gros capital qu'elle a engrangé, qui va énormément lui servir. De là à faire un pronostic sur une place, un classement sur ces épreuves, je préfère ne pas m'avancer parce que je n’ai pas le recul nécessaire. C’est trop aléatoire pour moi. »

Pour suivre Charlotte Bonnet :

Du 2 au 3 août : 200m 4 nages

Et le relais alors ?

Discipline star pour l’équipe de France de natation, le relais 4x100m nage libre pourrait aussi être un pourvoyeur de médailles olympiques. D’argent en 2016 et 2008 et couvert d’or en 2012, le relais a connu un coup d’arrêt en 2021 avec une quatrième place. Les 6 nageurs hommes (dont 2 réservistes) engagés sont Roman Fuchs, Guillaume Guth, Yann Le Goff, Hadrian Salvan, Antoine Viquerat et Amazigh Yebba. S’ils parviennent à qualifier le relais en finale, Florent Manaudou et Maxime Grousset pourraient rentrer dans ce relais et apporter une médaille aux Français. Pareil pour le relais 4x100m 4 nages. Avec un excellent dossiste, Yohann Ndoye-Brouard et une star en brasse, Léon Marchand, il y a quelque chose à aller chercher.

Pour suivre les relais :

Samedi 27 juillet : relais 4x100m nage libre hommes et femmes

Du 3 au 4 août : relais 4x100m 4 nages hommes et femmes