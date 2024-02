EXCLU – JO 2024 : Un final grandiose pour Manaudou ?

Jean de Teyssière

Lors des épreuves de natation des Jeux olympiques de Paris 2024, les chances de médailles françaises seront grandes. Léon Marchand, Maxime Grousset et Florent Manaudou, chez les hommes, pourraient réaliser une belle pêche à la médaille. Frédérick Bousquet, proche de Florent Manaudou, nous donne, en exclusivité pour le10sport.com, son ressenti sur les performances à venir de Manaudou lors des Jeux de Paris 2024.

Le palmarès de Florent Manaudou est vertigineux. 32 fois champion de France, 11 fois champion d'Europe, 8 fois champion du monde et une fois champion olympique, le nageur français, s'apprète, à 33 ans à disputer sa dernière compétition : les Jeux olympiques de Paris 2024. Sorti de sa retraite en 2019, il s'est fixé l'objectif de remporter une médaille olympique chez lui, à Paris. Après avoir été champion olympique à Londres, en 2012, puis vice-champion à Rio en 2016 et Tokyo en 2021, sur l'épreuve du 50m nage libre, remporter une quatrième médaille en autant d'olympiades serait historique pour le sport français.

«Florent Manaudou a parfaitement les capacités athlétiques et les qualités requises pour être médaillé à Paris»

Dans une interview exclusive accordée au 10sport.com, le vice-champion olympique du relais 4x100m à Pékin, en 2008, Frédérick Bousquet, estime que Florent Manaudou a toutes les qualités pour réussir les Jeux olympiques de Paris 2024 : « Florent Manaudou a parfaitement les capacités athlétiques et les qualités requises pour être médaillé à Paris. On parle d’une course très spécifique, le 50m nage libre. C’est hyper aléatoire. Tu peux arriver dans les meilleures conditions psychiques et physiques et passer à travers la course. Ce n'est pas en cours de course que tu rattrapes une erreur. La moindre erreur est fatale. Il est dans de bonnes prédispositions, un bel état d’esprit. Il apprécie cette année olympique. Il construit sa préparation comme il le faut. Il est très intelligent. Il sait prendre les bonnes décisions pour lui. C’est pour ça qu’il est parti s’exiler huit semaines en Australie, travailler avec Cameron McEvoy. »

«Ce serait un peu justice qu’il finisse sur une médaille à Paris»