Tour de France : Ce leader français qui affiche ses ambitions !

Alexandre Higounet

Alors qu’il affichait une réelle ambition avant le départ du Tour de France, et ce malgré un Dauphiné Libéré qui avait déjà été largement en-dessous des attentes, David Gaudu, le leader de la Groupama-FDJ, est passé au travers en juillet. Mais le grimpeur breton reste l’un des coureurs capables de jouer le général d’un Grand Tour et espère en apporter la démonstration rapidement. Pourquoi pas dès la Vuelta ?

Alors qu’il était présenté comme le seul coureur français capable de jouer une place au classement général, lui qui avait terminé 4ème du Tour en 2022 puis 9ème en 2023, David Gaudu, le leader de la Groupama-FDJ, n’est pas parvenu à inverser la mauvaise courbe entamée cette saison, traversant les trois semaines de juillet loin des meilleurs.

« Dans le dur tous les jours »

A l’occasion d’un entretien accordé à Ouest-France, le grimpeur breton n’a pas nié avoir vécu des moments difficiles, bien loin des ambitions affichées avant le départ : « Le bilan ? Pour mettre un mot, je dirais compliqué. Difficile. Physiquement, j’ai été dans le dur tous les jours même si j’ai toujours voulu tout donner. Si j’avais lâché dans la tête, j’aurais été à la maison depuis un moment. C’était assez compliqué. J’ai eu des journées bonnes, correctes, que ce soit à Valloire ou au Tourmalet. Même sur les chemins blancs, ça a été une bonne journée, mais j’ai toujours eu le contrecoup de ces journées derrière et j’ai été dans le dur pendant les trois ou quatre journées qui ont suivi. L’étape du Tourmalet m’a largement séché. Qu’est-ce qui m’a empêché de lâcher ? Que l’équipe continue de me faire confiance ».

« J’ai besoin de ce Tour de France pour la Vuelta »

Pour autant, le coureur français garde espoir pour l’avenir, espérant que les efforts fournis lors du Tour de France porteront leurs fruits sur la Vuelta : « J’ai besoin de courses à étapes, de courir, d’avoir des jours de course. J’ai deux ou trois saisons derrière moi où j’ai eu très peu de jours de course. J’en ai même où j’ai tout juste passé la cinquantaine de jours. J’ai besoin de ce Tour de France pour la Vuelta, et j’aurai besoin de la Vuelta pour les prochaines années ». Un futur dans lequel Gaudu se verrait bien disputer le Giro puis le Tour, avec l’objectif du classement général en Italie : « J’ai très envie de découvrir le Giro. C’est le seul que je n’ai pas couru. J’ai envie d’y aller. Sur un doublé Giro-Tour, j’aimerais revenir en pleine possession de mes moyens pour, pourquoi pas, jouer un général sur le Giro et venir sur le Tour pour jouer un maillot à pois et des victoires d’étapes ».