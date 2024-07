Tour de France : Giro-Tour ? Evenepoel n’a peur de rien…

Alexandre Higounet

Alors qu’il vient de terminer à la troisième place du Tour de France, Remco Evenepoel a d’ores et déjà annoncé la couleur et s’est fixé de nouveaux objectifs XXL, notamment celui de remporter le Tour de France et le Giro après la Vuelta. Une ambition validée par les anciens coureurs belges, à commencer par Dirk De Wolf.

Depuis l’obtention de sa troisième place au classement général du Tour de France, la perspective d’une victoire finale de Remco Evenepoel dans les années à venir occupe les débats et les réflexions des médias belges. Interrogé dans les colonnes du Het Laatste Nieuws, Dirk De Wolf, l’ancien champion belge des années 80-90, a exprimé sa conviction de le voir un jour sur la plus haute marche à Paris.

« Remco peut gagner le Tour avec Pogacar et Vingegaard au départ »

De Wolf a notamment indiqué : « J'ai envoyé des SMS à Remco presque tous les jours. Il a fait un travail fantastique et a suivi un énorme processus d’apprentissage. Troisième au classement final, le maillot blanc, une victoire d'étape... Chapeau ! C’est un pur plaisir de le voir travailler. Il connaît ses points de travail et il le sait. Par exemple, il doit être capable de monter encore plus vite et de répondre encore mieux aux accélérations de la concurrence. Si nous avons un peu de patience, nous verrons beaucoup plus de 'ce petit'. Ce n'est bien sûr pas facile contre des grands comme Pogacar et Vingegaard, mais Remco peut aussi gagner le Tour avec eux au départ. Tadej Pogacar est désormais supérieur ? Remco peut encore s'améliorer et Pogacar n'aura pas toujours les jambes avec lesquelles il a roulé ce Tour. J’estime que sa troisième place sur le Tour est bien supérieure à sa victoire finale sur la Vuelta ».

« Mon objectif est de gagner tous les Grands Tours au moins une fois »

Remco Evenepoel aussi s’est montré très volontaire et optimiste à l’évocation de son avenir dans le Tour de France : « Maintenant, j'ai juste besoin d'un podium sur le Giro et j'aurai ensuite terminé parmi les trois premiers sur tous les Grands Tours. Après, nous chasserons tous les maillots. Mon objectif est de gagner tous les Grands Tours une fois dans ma carrière ».