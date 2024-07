Tour de France : Jackpot à 806 000€ pour la bande à Pogacar

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce dimanche 21 juillet, l'édition 2024 du Tour de France s'est bouclée avec une arrivée à Nice. Et pour terminer en beauté, c'est Tadej Pogacar, vainqueur de la Grande Boucle, qui a remporter la dernière étape qui était un contre-la-montre. De quoi permettre au Slovène et à sa formation d'augmenter un peu plus le pactole remporté à l'occasion de ce Tour de France.

Déjà vainqueur du Tour de France en 2020 et 2021, Tadej Pogacar remporte désormais dans le cercle des triples vainqueurs de la Grande Boucle. Après avoir remporté le Tour d'Italie, le Slovène a écrasé la concurrence lors de ce Tour de France 2024. Au final, suite au dernier contre-la-montre entre Monaco et Nice, Pogacar a fini avec 6 minutes 17 d'avance sur Jonas Vingegaard et 9 minutes 18 sur Remco Evenepoel. En remportant ce Tour de France, le leader de la formation a alors empoché 500 000€, mais à cela, il faut également ajouter d'autres dotations qui font que le jackpot est très intéressant.

Plus de 800 000€ pour Pogacar et UAE

Vainqueur du Tour de France 2024, ayant remporté 6 étapes, porteur du maillot jaune ainsi que du maillot à pois pendant plusieurs jours, Tadej Pogacar a permis à la formation UAE de toucher le jackpot. A cela, il faut également ajouter 50 000€ puisque UAE a remporté le classement par équipes. Au total, au terme du Tour de France 2024, le pactole s'élève à 806 810€ pour Tadej Pogacar et son équipe.

Visma et Quick-Step complètent le podium

Deuxième du Tour de France, Jonas Vingegaard permet à la Team Visma Lease A Bike d'empocher 200 000€. Au total, la formation néerlandaise repart avec 356 220€. Meilleur jeune du Tour de France et 3ème au classement général, Remco Evenepoel a largement contribué au pactole total récupéré par la Soudal Quick-Step de 248 860€.

Le classement complet :

UAE - 806 810€

Team Visma Lease A Bike - 356 220€

Soudal Quick-Step - 248 860€

Intermarché Wanty - 111 760€

EF Education Easypost - 90 210€

Alpecin Deceuninck - 77 520€

INEOS Grenadiers - 65 780€

Uno X Mobility - 60 170€

Movistar - 54 060€

TotalEnergies - 50 300€

Lidl Trek - 41 980€

Team Jayco Alula - 37 740€

Lotto Dstny - 37 170€

Cofidis - 34 770€

Team DSM - 34 200€

Israel Premier Tech - 33 130€

Groupama FDJ - 31 720€

Bahrain Victorious - 30 320€

Arkea B&B Hotels - 23 820€

Astana - 20 690€

Decathlon AG2R La Mondiale - 18 260€

Red Bull Bora Hansgrohe - 16 710€