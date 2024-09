Cyclisme : Evenepoel donne tout pour Alaphilippe !

Alexandre Higounet

Au Tour de Grande Bretagne, le duo Evenepoel-Alaphilippe n’a pas tardé à faire parler la poudre, se détachant dans un groupe de huit dès la deuxième étape. Si Alaphilippe a manqué la victoire d’un rien, Evenepoel, qui s’est sacrifié pour le Français, est prêt à se mettre à fond pour l’aider tout au long de l’épreuve.

Julian Alaphilippe est passé tout proche de la victoire à l’occasion de la deuxième étape du Tour de Grande Bretagne. Echappé dans un groupe de huit, en compagnie de Remco Evenepoel, le champion français est ressorti dans un groupe de trois pour jouer la gagne, mais a été dominé au sprint par Stephen Williams.

« J’ai tout donné pour Julian »

Replacé à la troisième place au général, Alaphilippe est clairement en place pour la victoire finale, d’autant qu’il peut bénéficier de l’aide d’Evenepoel, qui s’est mis à son service durant l’étape, allant au bout de lui-même.

« Avec Julian, nous y retournerons »

Interrogé après l’étape, Remco Evenepoel a confirmé qu’il ferait le maximum pour aider Julian Alaphilippe à lever les bras et pourquoi pas à aller chercher la victoire finale, dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « J’ai vraiment souffert. J’ai tout donné pour Julian. Nous avons raté de peu une deuxième victoire d’étape, mais j’ai un sentiment OK pour cette étape. Même si j’ai vu des étoiles, tout est en place. C’est bien que je puisse aussi courir de cette façon. Et j’ai participé à la lutte finale. Ce n’est pas mal de ne pas être encore en forme. Je n'avais pas de résultat en tête pour aujourd'hui. Julian se sentait bien et nous sommes allés le chercher. Au final, il y avait quelqu'un de meilleur, c'est comme ça. Nous avions ce plan, nous avons fait ce que nous voulions. De plus, nous n’avons jamais été sur la défensive. Nous y sommes vraiment allés dans les bosses difficiles. Nous avons fait ce que nous devions faire, c’est-à-dire prendre nos responsabilités. Au final, il y avait une personne plus rapide. Je ne regrette rien, mais je suis content de cette performance. Peut-on jouer la victoire au Tour de Grande Bretagne ? Avec Julian oui. Pour moi, il n’y a vraiment pas d’obligation. Il est en meilleure forme que moi, donc je suis heureux de l'aider. Demain lui convient aussi. Nous y retournerons, mais Williams aussi se porte bien et il sera difficile de se débarrasser de lui. Nous allons essayer. Je suis content de la manière dont ça se passe, bien qu'il me reste encore du travail. Quand je suis en bonne forme, je tente toujours de gagner. Maintenant, il s'agit surtout de souffrir, d'aider mes coéquipiers, et de repousser mes limites. J'ai vu des étoiles aujourd'hui, mais c'est ce qu'il me faut pour m'améliorer et franchir quelques étapes supplémentaires ».