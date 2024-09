Cyclisme - Alaphilippe : « Chaque course est spéciale pour moi désormais… »

Alexandre Higounet

Aligné sur le Tour de Grande Bretagne depuis hier mardi, Julian Alaphilippe a parfaitement lancé sa fin de saison avec la victoire de son coéquipier français Paul Magnier au sprint pour la première étape. Alaphilippe ne cache pas qu’il rêve de faire une grande fin de saison, et il y a une raison précise à cela.

Depuis mardi, Julian Alaphilippe dispute le Tour de Grande Bretagne aux côtés de Remco Evenepoel au sein de la Soudal-Quickstep, les deux leaders ayant tenté leur chance à tour de rôle dans le final de la première étape, avant de se mettre au service du sprinter français Paul Magnier, avec réussite puisque le jeune coureur tricolore a dominé tout le monde à l’arrivée, lançant de manière idéale la course britannique.

« J’aime cette course où l’on peut courir de manière offensive »

Au départ de la course, le double champion du monde ne cachait pas qu’il était très heureux d’être ici et que les routes du Tour de Grande Bretagne correspondaient parfaitement à son profil. Alaphilippe a notamment déclaré dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « Je suis heureux d’être ici. J’aime cette course où l’on peut courir de manière offensive, avec des montées courtes, beaucoup de moments d’efforts à bloc, des routes étroites. J’ai toujours aimé cela ».

« Je sais que ce sont les dernières courses que je dispute avec l’équipe… »

Mais aussi, et surtout, Julian Alaphilippe tient absolument à réaliser une très belle fin de saison, car il sait qu’il passe ses derniers moments avec la Soudal-Quickstep, qu’il quittera en fin d’année pour rejoindre l’équipe Tudor. Une grande émotion s’annonce pour le champion tricolore, qui ne cache pas qu’il y pense en prenant le départ chaque matin : « Je suis super motivé pour bien finir la saison. En espérant gagner au moins une fois. Ici ce serait super, mais pour les dernières courses je veux vraiment pouvoir donner mon meilleur. Chaque course est spéciale désormais pour moi, car je sais que ce seront les dernières que je dispute avec l’équipe ». Outre les championnats du monde, il apparaît clair que Julian Alaphilippe aimerait performer dans les classiques de fin de saison, et pourquoi pas offrir une belle victoire lors d’une semi-classique italienne avant de ponctuer son trajet par un grand Tour de Lombardie.