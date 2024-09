Cyclisme : Evenepoel prêt à aider Alaphilippe !

Alexandre Higounet

Alors qu’il reprend la compétition cette semaine au Tour de Grande Bretagne, dont il partage le leadership avec Julian Alaphilippe, Remco Evenepoel ne cache pas qu’il est loin d’être à son top, laissant entendre qu’il pourrait tout à fait se mettre au service du Français le cas échéant.

Cette semaine, Remco Evenepoel reprend la compétition au Tour de Grande Bretagne après sa double médaille d’or aux Jeux Olympiques, et de son aveu, le leader de la Soudal-Quickstep est loin d’être à son meilleur niveau.

« Je pense que je peux jouer un rôle d’équipier »

En conférence de presse, le champion belge a ainsi expliqué, dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « Je suis tombé un peu malade après toutes les cérémonies en Belgique. J’ai dû attendre une semaine pour reprendre le vélo, ce qui n’est pas très positif quand on a des objectifs. On s’est rendu compte que le championnat d’Europe de chrono allait tomber un peu trop vite pour moi. C’est pour ça que je fais ce Tour de Grande-Bretagne avec l’objectif de trouver du rythme et de mettre de l’intensité dans les jambes. Après cela, j’irai en Espagne pour me préparer pour le Mondial de Zürich. Evidemment, c’est dommage de ne pas prendre part à ce chrono mais en vue de Zürich c’était la bonne décision à prendre. Comme j’ai été un peu malade, la très bonne forme n’est pas là pour le moment. C’est clair que je vais essayer de retrouver de bonnes jambes. Je vais essayer de souffrir pendant la course afin d’augmenter mon niveau général ».

« Me retrouver ici avec Julian, c’est une bonne chose »

Dans ces conditions, Evenepoel ne cache pas qu’il se félicite de pouvoir partager le leadership de la course avec Julian Alaphilippe au sein de l’équipe belge. Entre les lignes, Remco Evenepoel laisse même entendre qu’il est prêt à se mettre au service du champion français : « Je pense que je peux jouer un rôle d’équipier. Me retrouver avec Julian ici, c’est une bonne chose. On peut ainsi compter sur deux leaders pour tenter d’obtenir un bon classement général. Et puis faire un lead-out pour Paul Magnier, c’est quelque chose que je connais bien pour l’avoir déjà fait pour Fabio Jakobsen par le passé. En résumé, je ne serai pas le seul leader et l’équipe ne sera pas là seulement pour moi. Mais s’il y a des occasions, on essaiera de les prendre ensemble avec Julian ». Avant pourquoi pas de filer un coup de main au Français.