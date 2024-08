Alaphilippe : La grande annonce pour le Tour de France

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

C’est désormais officiel, Julian Alaphilippe va donc quitter la Soudal Quick-Step et à partir de 2025, le Français défendra les couleurs de la formation Tudor. Malgré ce transfert, rien ne dit qu’on verra le compagnon de Marion Rousse sur le Tour de France l’année prochaine. En effet, la formation suisse pourrait ne pas recevoir d’invitation de la part de l’organisation de la Grande Boucle. Un sujet sur lequel s’est exprimé Fabian Cancellara, futur patron d’Alaphilippe.

Julian Alaphilippe avait une décision à prendre pour la suite de sa carrière. Arrivant au bout de son contrat avec la Soudal Quick-Step, le Français va faire ses valises. Si plusieurs formations s’intéressaient à lui, le double champion du monde a finalement opté pour l’équipe suisse de Tudor. Un choix qui en a étonné plus d’un étant donné qu’avec sa nouvelle formation, Alaphilippe pourrait ne pas participer au Tour de France. La solution serait que l’organisation de la Grande Boucle envoie une invitation à l’équipe de Fabian Cancellara. Forcément, avec la présence de Julian Alaphilippe, ça fait un atout en plus pour croire à cette invitation…

« Nous n’avons pas fait signer Julian pour participer au Tour »

L’équpe Tudor aurait-elle d’ailleurs recruté Julian Alaphilippe en ayant le Tour de France dans un coin de sa tête ? Pour Le Figaro, Fabian Cancellara a mis les choses au point à ce sujet. Propriétaire de la formation suisse, il a assuré : « Nous n’avons pas fait signer Julian pour participer au Tour. On l’a pris pour continuer de développer notre projet, notre structure. Quand nous y parviendrons, ce sera notre victoire. Après, il est évident que si nous recevons une invitation pour la Grande Boucle, nous n’allons pas la refuser. L’opportunité va être saisie, car c’est la plus grande course au monde. Mais il ne faut pas seulement penser au Tour. Le cyclisme ne se résume pas à ça ».

Les raisons du transfert d’Alaphilippe

Si Tudor n’a donc pas recruté Julian Alaphilippe pour aller sur le Tour de France, Fabian Cancellara a dévoilé les raisons de ce recrutement. Le patron de la formation suisse a alors expliqué : « Première chose, il a les qualités humaines que nous recherchions. C’est un bon gars qui a su garder les pieds sur terre malgré ses bons résultats et son exposition médiatique. Lors des derniers JO à Paris, j’ai vu la fierté dans ses yeux quand ses coéquipiers ont obtenu une médaille après la course en ligne. Il n’est pas égocentrique et ça, c’est très important dans une équipe. Sur le plan sportif, à l’image de Trentin arrivé la saison dernière, nous avons besoin de coureurs d’expérience. Julian va nous apporter la sienne. Il a encore le panache et le souhait de bien faire. Cette flamme pour le cyclisme l’anime toujours ».