Tour de France : Un concurrent en moins pour Pogacar en 2025 ?

Arnaud De Kanel

Désormais triple vainqueur du Tour de France, Tadej Pogacar devrait remettre sa couronne en jeu l'an prochain. Jonas Vingegaard et Remco Evenepoel devront à nouveau être de la partie, à l'inverse d'Egan Bernal. Le gagnant de l'édition 2019 annonce faire de la Vuelta son objectif de la saison 2025.

Plus revanchard que jamais, Jonas Vingegaard, qui ne devrait pas courir d'ici la fin de la saison, sera vraisemblablement au départ du Tour de France en 2025. Le Danois risque bien d'y retrouver son bourreau, Tadej Pogacar, ainsi que Remco Evenepoel ou encore Primoz Roglic. Un casting XXL est donc encore attendu sur la prochaine édition de la Grande Boucle. Or, Pogacar, tenant du titre, ne devrait pas compter parmi Egan Bernal dans la liste de ses rivaux.

Bernal veut réaliser le triplé

Si Egan Bernal venait à participer au Tour de France, ça ne devrait pas être pour jouer le général. Le Colombien, qui retrouve peu à peu son niveau après sa terrible chute survenue sur ses routes d'entrainement, s'est fixé un nouvel objectif pour 2025. Vainqueur du Tour en 2019 et du Giro en 2021, il ambitionne de réaliser le triplé l'année prochaine en remportant la Vuelta.

«Ce sera mon objectif principal en 2025»

« J'ai l'espoir de compléter la trilogie sur les Grands Tours, et donc de remporter le Tour d'Espagne. Ce sera mon objectif principal en 2025, nous voulons très bien faire sur cette course. L'équipe me soutient et toutes les décisions que nous prendrons seront prises en fonction de cette course », a déclaré Egan Bernal lors de la conférence de presse de lancement du Gran Fondo de Ciclismo de Bogotá. Il pourrait alors réaliser un exploit stratosphériques que seuls Jacques Anquetil, Felice Gimondi, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Alberto Contador, Vincenzo Nibali et Chris Froome sont parvenus à faire avant lui. Nul doute que cette idée finira par trotter dans la tête de Tadej Pogacar dans les années à venir, lui qui aurait pu réaliser ce triplé sur une seule et même année en 2024.